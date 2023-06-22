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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
60 saniyede bugün (22 Haziran 2023)

Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da sağanağın ardından kirlilik oluşan Kocaali sahili temizleniyor
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

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