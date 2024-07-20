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KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor. KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
60 saniyede bugün (20 Temmuz 2024)

THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür
Bakanlardan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajları
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki işçiyle ilgili "mobbing" iddialarına ilişkin açıklama
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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