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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
60 saniyede bugün (19 Temmuz 2024)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseline ilişkin paylaşım
THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir
Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Şehit ormancı Şahin Dönertaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi

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