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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
60 saniyede bugün (18 Temmuz 2024)

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi
Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

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