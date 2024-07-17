Dolar
33.09
Euro
36.21
Altın
2,465.42
ETH/USDT
3,462.30
BTC/USDT
65,100.00
BIST 100
11,134.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2024)

Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Dilan ve Engin Polat çiftinin, komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada mütalaa verildi
TRT Haber Haber Koordinatörü Görmez, ABU Haber Grubu Başkanı seçildi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (17 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (17 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (16 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (15 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2024)
60 saniyede bugün (13 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (13 Temmuz 2024)
60 saniyede bugün (12 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (12 Temmuz 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet