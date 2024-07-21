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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
60 saniyede bugün (21 Temmuz 2024)

Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor
Şuşa'da Türk Haber Ajansları Birliğinin yönetim kurulunun ilk toplantısı yapıldı
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak öldüğü yerdeki çalışmalar sırasında İZSU gözlemcisi izinliymiş

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