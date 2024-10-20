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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
60 saniyede bugün (20 Ekim 2024)

TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bölünmüşlüğümüzden cesaret alan zalimler soykırım yapıyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanedeki hastaların sevki tamamlandı
Menteşe'de orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

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