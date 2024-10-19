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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
60 saniyede bugün (19 Ekim 2024)

MSB, Pençe Kilit bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren çevre yolunda incelemede bulundu
Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Almanya Başbakanı Scholz: (İsrail-Filistin) Ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

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