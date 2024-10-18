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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
60 saniyede bugün (18 Ekim 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
İzmir'de yarışmaya katılan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı

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