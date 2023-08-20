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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
60 saniyede bugün (20 Ağustos 2023)

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında, 66 bin 764 denetim yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

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