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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
60 saniyede bugün (21 Ağustos 2023)

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 86. sayısını yayımladı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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