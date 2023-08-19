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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
60 saniyede bugün (19 Ağustos 2023)

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

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