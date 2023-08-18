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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
60 saniyede bugün (18 Ağustos 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Üsküdar'da yapımı tamamlanan cami ve aile sağlığı merkezi açıldı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
TDV yurtlarına yeni eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı

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