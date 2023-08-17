Dolar
27.10
Euro
29.51
Altın
1,893.90
ETH/USDT
1,769.80
BTC/USDT
28,421.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
60 saniyede bugün (17 Ağustos 2023)

Kocaeli'de orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Bakan Özhaseki: Artık fay hatlarının geçtiği yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (13 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet