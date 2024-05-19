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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2024)

TÜRGEV'den Filistin'e destek eylemi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün sembolü olmuştur
Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

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