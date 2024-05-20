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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
60 saniyede bugün (20 Mayıs 2024)

SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gazze'de yaşananlar Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunuyla anlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, Netanyahu için "yakalama kararı başvurusu"nu değerlendirdi
Adalet Bakanı Tunç: Yargılanma hakkının güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attık

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