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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2024)

"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 47 sanığa dava açıldı
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Piyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire ve ebelerle bir araya geldi

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