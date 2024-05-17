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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
60 saniyede bugün (17 Mayıs 2024)

Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Bakan Göktaş: Türk dünyasının ortak mirasını bizden sonraki nesillere aktarmayı önemli bir adım olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aile kurumuna sahip çıkmak, milletin kendi geleceğine sahip çıkması anlamına gelir
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Emine Erdoğan'dan İİT Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

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