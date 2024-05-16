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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsraille ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
60 saniyede bugün (16 Mayıs 2024)

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
ORSAM, "Suriye'de Siyasi Çözüm, Türkiye'nin Pozisyonu ve Türkmenler" konulu panel düzenlendi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı
Tunceli'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

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