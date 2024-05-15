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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
60 saniyede bugün (15 Mayıs 2024)

'5G'ye yüksek oranda yerli ürün kullanarak geçiş yapma yolculuğumuz sürüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
"Sıfır Atık" projesine AKDENİZ-PA Ödülü verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti
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