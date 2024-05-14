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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
60 saniyede bugün (14 Mayıs 2024)

Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı
Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı
Şırnak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

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