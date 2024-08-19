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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
60 saniyede bugün (19 Ağustos 2024)

Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

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