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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacağı maç için geldiği İsviçre’de konaklayacağı otele giriş yapıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
60 saniyede bugün (20 Ağustos 2024)

Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

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