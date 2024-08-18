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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
60 saniyede bugün (18 Ağustos 2024)

Kariye Camisi cuma günleri ziyarete kapalı olacak
Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Bakan Göktaş: Ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı
MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı
Ankara'da Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi

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