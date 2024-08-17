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Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
60 saniyede bugün (17 Ağustos 2024)

Alevlerin arasından kurtulan çift yaşadıklarını anlattı
Afet Platformunca 17 Ağustos'un yıl dönümünde olası İstanbul depremi tatbikatı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık
Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceğiz

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