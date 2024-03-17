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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova’da “Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve Gençlerle İftar” programında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa’da “Rumeli Balkan Buluşmaları İftar Programı”da konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
60 saniyede bugün (17 Mart 2024)

İBB Başkan adayı Kurum: Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
İHH, Balkanlar'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın'da yakalandı

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