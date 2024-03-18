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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya’da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
60 saniyede bugün (18 Mart 2024)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasını yalanladı
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail projeyle çizilmiş bir devlettir
Ankara'da aynı gün 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

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