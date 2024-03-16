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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
60 saniyede bugün (16 Mart 2024)

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin iddianame kabul edildi
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TDV, Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

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