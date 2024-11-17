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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
60 saniyede bugün (17 Kasım 2024)

Sağlık Bakanı Memişoğlu: (Yenidoğan çetesi) Bu tür çetelerle mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz
İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı
Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı

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