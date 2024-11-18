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Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını Podgorica Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
60 saniyede bugün (18 Kasım 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Emine Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düştü
Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

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