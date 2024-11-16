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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
60 saniyede bugün (16 Kasım 2024)

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı
Sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüdü
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması nedeniyle 10 katlı bina tahliye edildi
Türkiye'den AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki

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