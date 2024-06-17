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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
60 saniyede bugün (17 Haziran 2024)

Bakan Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk
Antalya Havalimanı'nda yolcu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı
İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

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