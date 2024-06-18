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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
60 saniyede bugün (18 Haziran 2024)

Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

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