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EURO 2024 için Almanya’da bulunan A Milli Futbol Takımı, basın mensuplarıyla bayramlaşıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
60 saniyede bugün (16 Haziran 2024)

Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi
İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari hududundaki Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir

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