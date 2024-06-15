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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
60 saniyede bugün (15 Haziran 2024)

NATO Tiger Meet Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İslahiye'de afetzedeler Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecek
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı

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