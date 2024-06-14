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DRON - Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikteki son duruma ilişkin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - VTR - Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikteki son duruma ilişkin İstanbul Çamlıca Gişeleri’nden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
60 saniyede bugün (14 Haziran 2024)

Trakya'da dolu etkili oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Başkentte sağanak etkili oldu
Büyük Aile Platformundan LGBT propagandasına tepki
Bakan Tunç, İstanbul'daki trafik kazasının şüphelilerinin ABD'de yakalandığını bildirdi

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