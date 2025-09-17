Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
60 saniyede bugün (17 Eylül 2025)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kamu Denetçiliği Kurumunca 250 bin başvuru sonuçlandırıldı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

