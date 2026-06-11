Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Fransız gazeteciyi sınır dışı etmesi basın özgürlüğünün ihlali Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın, Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin basın özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti.

Froussard'ın Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilmesinin ardından Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, basın özgürlüğü ve bilgiye erişimin ihlali olduğu kaydedilen karar kınandı.

Söz konusu kararın, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da sahada işlenen ihlallerin belgelenmesi ve basına yansımasının engellenmesini hedefleyen sistematik politikanın bir parçası olduğu dile getirildi.

Filistinli ve uluslararası gazetecileri hedef alan, gazetecilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan, bilgi akışını sınırlayan önlemlerin bir devamı niteliğindeki kararın çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaşın devam ettiği bir zamanda alındığına işaret edildi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilip Fransa'ya geri gönderildiğini açıklamıştı.

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.