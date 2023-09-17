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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
60 saniyede bugün (17 Eylül 2023)

Antalya'da çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartman zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek
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