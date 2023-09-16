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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
60 saniyede bugün (16 Eylül 2023)

Kahramanmaraş’taki Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı

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