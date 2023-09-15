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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Kumluca beldesinde halka hitap ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
60 saniyede bugün (15 Eylül 2023)

Dünyaca ünlü 1.000'den fazla şef "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası Klasman Kupası" için yarışacak
Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı
Deprem bölgesinde 186 bin 239 konteynerin kurulumu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini aldı

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