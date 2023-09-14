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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
60 saniyede bugün (14 Eylül 2023)

Karapınar'da 40 metre derinliğinde 50 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 355 kişi tutuklandı
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