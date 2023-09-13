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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
60 saniyede bugün (13 Eylül 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yurt dışına eğitim için gönderilen öğrencilerin burslarında yapılan artışları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 sürüyor
Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

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