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İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
60 saniyede bugün (18 Eylül 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi

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