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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
60 saniyede bugün (15 Ocak 2024)

Bakan Özhaseki: "Yarısı Bizden" kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Ayasofya'da biletli ziyaret uygulaması başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

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