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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
60 saniyede bugün (14 Ocak 2024)

Zonguldak, Bolu, Mardin ve Artvin'de teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü
Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı

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