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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
"Türkiye güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyecek"

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