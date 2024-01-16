Dolar
30.11
Euro
32.79
Altın
2,035.16
ETH/USDT
2,553.60
BTC/USDT
43,038.00
BIST 100
8,032.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
60 saniyede bugün (16 Ocak 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapacağız
Isparta'da yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınına indi
Muğla'da sağanak etkili oluyor
KVKK "T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (16 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (15 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (14 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)
60 saniyede bugün (12 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (12 Ocak 2024)
60 saniyede bugün (11 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (11 Ocak 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet