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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Futbolcu Salih Özcan, Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
60 saniyede bugün (15 Kasım 2023)

Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi
Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
Baykar'ın Gazze için 286 milyon liralık bağışı AFAD ve TDV'ye teslim edildi

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