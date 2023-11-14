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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
60 saniyede bugün (14 Kasım 2023)

İstanbul'da Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ın eşi Marieme Faye Sall ile görüştü
Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 14. gününde

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